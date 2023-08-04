Ретро-матч с участием бывших футболистов "Спартака" планируется провести в сентябре

Изначально РФС планировал провести ретро-матч 18 августа на домашнем стадионе "Спартака"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Ретро-матч с участием бывших игроков московского футбольного клуба "Спартак" может пройти в сентябре. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента мероприятий Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин.

"РФС совместно с клубом планирует провести ретро-матч легенд "Спартака" в сентябре", - сказал Терешин.

1 мая бывшие футболисты "Спартака" победили команды из легенд волгоградского "Ротора" и московского "Динамо" со счетом 2:0. 15 июня бывшие футболисты сборной России сыграли вничью с командой "Зенита" со счетом 1:1.