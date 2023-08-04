Баскетболист Швед рассказал, что мог подписать контракт с испанским клубом вместо ЦСКА

По словам спортсмена, он отказал "Басконии", поскольку хотел играть в московском клубе

ТАСС, 4 августа. Российский защитник Алексей Швед мог перейти в испанский баскетбольный клуб "Баскония", но сделал выбор в пользу московского ЦСКА. Об этом он рассказал в интервью "Спорт-Экспрессу".

Швед выступал за ЦСКА с августа 2021 года. В пятницу он объявил о своем уходе из столичного клуба.

"Предложение от "Басконии"? Да, это правда, - сказал Швед. - Более того, испанский клуб делал более выгодное предложение в финансовом плане, причем существенно, но я хотел перейти именно в ЦСКА, чтобы выиграть Евролигу. Московский клуб стабильно добирался до "финала четырех", а тогда подбирался очень классный состав. Так что все шансы были, но закончилось так, как закончилось, плюс я играл в армейском клубе до Национальной баскетбольной ассоциации (НБА - прим. ТАСС), хотел остаться дома. Так что было много факторов отказать "Басконии".

Шведу 34 года, защитник выступал в НБА за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс". В России игрок представлял ЦСКА (2005-2012) и подмосковные "Химки" (2015-2021). Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге (2008). В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).

"Баскония" является четырехкратным чемпионом Испании, шестикратным победителем кубка страны, четыре раза побеждала в Суперкубке Испании. Испанский клуб дважды выходил в финал Евролиги - в 2001 и 2005 годах.