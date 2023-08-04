4 августа, 18:53
Летние олимпийские виды спорта

Армянская сборная стала победителем Кубка президента НОК Армении по самбо

Вторыми стали представители Казахстана, третьими - самбисты из Грузии

ТАСС, 4 августа. Армянские самбисты стали победителями Кубка президента Национального олимпийского комитета (НОК) Армении. Соревнования прошли в Ереване.

Команда Армении завоевала четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй стала команда Казахстана (1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые медали). Третье место заняли грузинские самбисты (1-1-2).

Соревнования прошли в семи весовых категориях. В турнире принимали участие спортсмены из 12 стран. Россияне не выступали на соревнованиях. 

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Летние олимпийские виды спорта
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