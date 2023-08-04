Российских дзюдоистов в Гомеле встретил талисман Игр стран СНГ Рыся с хлебом и солью

Сборная России вступит в борьбу на Играх стран СНГ 5 августа

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Сборную России по дзюдо торжественно встретили в Гомеле на вторых Играх стран СНГ хлебом и солью, каравай спортсменам преподнес талисман соревнований Рыся. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной команды России до 21 года Вячеслав Шишкин.

Сборная России вступит в борьбу на Играх стран СНГ 5 августа, соревнования завершатся 7 августа командным турниром. Сборная России представлена на турнире юношеским составом.

"Встретили нас душевно - хлебом и солью, с песнями и плясками в компании с талисманом Игр Рысей. Было очень приятно, такое внимание очень мотивирует наших ребят, - рассказал Шишкин. - С нетерпением ждем борьбы, у ребят давно не было возможности выступить на таком крупном старте, с таким количеством иностранных соперников. Все готовы, осталось только выйти и показать свой максимум, контролируя волнение. Надеемся на золотой пьедестал".