Матч ЦСКА - "Локомотив" и еще три игры продолжат программу третьего тура РПЛ

В субботу также пройдут встречи "Оренбург" - "Урал", "Рубин" - "Спартак" и "Крылья Советов" - "Ростов"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Программа третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) продолжится в субботу четырьмя матчами. В этот день состоятся игры ЦСКА - "Локомотив", "Оренбург" - "Урал", "Рубин" - "Спартак" и "Крылья Советов" - "Ростов".

В центральном матче дня московский ЦСКА на своем поле примет столичный "Локомотив", встреча пройдет на ВЭБ-Арене и начнется в 20:00 мск. После двух туров железнодорожники с 4 очками располагаются на третьей позиции, ЦСКА (3 очка) находится на восьмом месте. Команды также провели по матчу группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России, "Локомотив" дома победил екатеринбургский "Урал" (2:1), ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" (6:0). В прошлом сезоне армейский клуб занял второе место в таблице чемпионата России и стал обладателем кубка страны, 15 июля команда уступила петербургскому "Зениту", ставшему чемпионом России, в матче за суперкубок страны (0:0, 4:5 - пенальти). "Локомотив" по итогам прошлого сезона занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ, команда завершила выступление в Кубке России на втором этапе 1/4 финала "плей-офф пути регионов".

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин считает, что матч между командами будет открытым. "Мне кажется, что будет очень интересный матч, обоюдоатакующий, много достаточно молодых футболистов в составе обеих команд, поэтому я думаю, что вряд ли будет закрытая игра, - сказал Алдонин ТАСС. - Я скорее за веселый футбол. "Локомотив" чуть лучше был на старте, мне кажется, что ЦСКА после матча за Суперкубок России с "Зенитом" несколько легкомысленно отнесся к первой игре. Хотя потом была уверенная победа над "Оренбургом" в Кубке России, вроде как все наладилось. Но я думаю, что для ЦСКА и "Локомотива" это будет серьезный бой претендентов на медали".

"Локомотив" немного лучше стартовал, но это ни о чем не говорит, потому что это московское дерби, то есть не зависит, кто и как стартовал, эта игра выходит за рамки. Надежда ЦСКА в атаке только на Федора Чалова? Я думаю, что он, Антон Заболотный, еще какие-то варианты будут возникать. Может быть, Ваня Обляков будет появляться в атаке, поэтому посмотрим. Конечно, хотелось бы, чтобы ЦСКА прибавил в атаке в плане трансферов, добавили разнообразия, креатива. Но мы понимаем, что ЦСКА очень избирательно подходит к трансферам с точки зрения цены и качества. Безусловно, хотелось бы в этом плане усилений", - добавил Алдонин.

В последний раз "Локомотив" побеждал ЦСКА в гостях в официальном матче 31 июля 2021 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников. С того момента команды провели три игры, две победы одержал ЦСКА (2:1, 1:0), последняя встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1. В матче с "Локомотивом" из-за травмы не сыграет защитник ЦСКА Игорь Дивеев, который перенес операцию на голеностопе, под вопросом участие пропустивших последние игры команды защитников Виллиана Роши и Ильи Агапова, а также нападающего Хорхе Карраскаля. 4 августа пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с полузащитником из Узбекистана Аббосбеком Файзуллаевым. "Локомотиву" не поможет защитник Станислав Магкеев, который продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок.

Перед матчем обращают на себя внимание Наир Тикнизян ("Локомотив") и Чалов (ЦСКА), которые забили по три гола в двух матчах РПЛ. Тикнизян забил четыре мяча с учетом Кубка России в текущем сезоне, а его серия голов в РПЛ дошла до четырех игр.

"Рубин" попробует дать бой "Спартаку"

В другом матче дня московский "Спартак" на выезде сыграет с казанским "Рубином", встреча пройдет на "Ак Барс - Арене" и начнется в 17:30 мск. В прошлом сезоне красно-белые заняли третье место в турнирной таблице РПЛ, "Рубин" стал победителем Мелбет - Первой лиги и напрямую вышел в высший дивизион чемпионата России. "Спартак" начал чемпионат с двух побед, обыграв "Оренбург" (3:2) и калининградскую "Балтику" (2:1), также в Кубке России красно-белые оказались сильнее "Краснодара" (2:1). "Рубин" пока не побеждал в новом сезоне, команда сыграла вничью с "Локомотивом" (2:2) и "Оренбургом" (1:1) в РПЛ, а также уступила "Ростову" (0:1) в Кубке России.

Полузащитник "Рубина" Угочукву Иву рассказал о матче со "Спартаком". "Безусловно, в футбольном мире все знают московский "Спартак", их уровень, но это футбол, здесь выигрывают не имена, а футболисты, которые выходят на поле биться, - сказал он журналистам. - Мне очень понравилась Казань, очень красивый город и замечательные люди. Что касается команды, у нас есть очень хорошие, сильные стороны. Если вы посмотрите на две наши игры, я думаю, мы могли взять шесть очков. К сожалению, не получилось, потому что это тоже вопрос удачи".

"Спартак" в последний раз побеждал "Рубин" в Казани в официальном матче 20 сентября 2020 года, тогда встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. С того момента команды провели три матча. "Рубин" одержал две победы (2:0, 1:0), последняя встреча между командами завершилась вничью со счетом 1:1.

Также в субботу "Оренбург" дома сыграет с "Уралом", встреча начнется в 17:30 мск. После двух туров оренбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко, "Урал" (4) располагается на седьмой позиции. В другом матче дня самарские "Крылья Советов" на своем поле примут "Ростов", игра начнется в 15:00 мск. "Ростов" с четырьмя очками занимает шестое место, "Крылья Советов" с таким же количеством очков располагаются на пятой позиции.

Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу, "Краснодар" на своем поле победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 1:0. 6 августа состоятся игры "Балтика" - "Факел", "Зенит" - "Динамо" и "Сочи" - "Ахмат".