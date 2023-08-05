Россиянка Самсонова победила украинку Костюк на теннисном турнире в Вашингтоне

Людмила Самсонова выиграла со счетом 6:4, 6:2 и вышла в полуфинал турнира

ТАСС, 5 августа. Россиянка Людмила Самсонова победила украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки, которая посеяна на турнире под восьмым номером. В полуфинале она сыграет с победительницей встречи между швейцаркой Белиндой Бенчич и американкой Корри Гауфф.

Самсоновой 24 года, она располагается на 18-й строчке рейтинга WTA и является победительницей четырех турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила далее четвертого круга. Самсонова является обладательницей Кубка Билли Джин Кинг 2021 года.

21-летняя Костюк является 30-й ракеткой мира. Украинка побеждала на одном турнире WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнования составляет порядка $780 тыс. Действующей победительницей турнира является россиянка Людмила Самсонова. Ранее из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017).