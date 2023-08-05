Хорватский футбольный клуб "Хайдук" заключил спонсорское соглашение с "Лукойлом"

"Лукойл-Хорватия" является дочерней компанией швейцарской фирмы Litasco, оператора международной торговли "Лукойла"

ТАСС, 5 августа. Нефтяная компания "Лукойл-Хорватия" стала новым спонсором хорватского футбольного клуба "Хайдук". Об этом сообщила пресс-служба клуба.

"Лукойл-Хорватия" является дочерней компанией швейцарской фирмы Litasco, оператора международной торговли "Лукойла".

"Для нас это большая честь, большой день. "Хайдук" является крупнейшим спортивным брендом в Хорватии, мы признаем это и надеемся, что благодаря этому сотрудничеству осуществим много качественных совместных проектов. 10 августа мы вводим общую программу лояльности. Болельщикам "Хайдука" будут доступны скидки на заправках сети, при этом они смогут принести своему клубу дополнительный доход", - сказал исполнительный директор компании "Лукойл-Хорватия" Араш Репач.

"Хайдук" начал сезон-2023/24 с двух побед в чемпионате Хорватии. Прошлый сезон команда завершила на втором месте, гарантировав себе место в квалификации Лиги конференций. В третьем квалификационном раунде "Хайдуку" будет противостоять греческий ПАОК.