Кениец Керинг и россиянка Прокопьева выиграли Сибирский международный марафон

Турнир в Омске стал первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором приняли участие профессиональные зарубежные спортсмены

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Кенийский бегун Эрик Керинг стал победителем Сибирского международного марафона среди мужчин. Соревнование прошло в Омске.

Победитель преодолел дистанцию 42,195 км за 2 часа 15 минут 3 секунды. Второе место занял россиянин Ильдар Миншин (2:20.20), тройку призеров замкнул кениец Алекс Кипротич (2:23.46). Организаторы сообщили, что температура воздуха во время марафона составила 27 градусов.

"Рад, что финишировал, забег был тяжелым из-за погодных условий и жаркого солнца. Никогда не бегал в таких тяжелых условиях, омская жара отличается от погоды в Кении, но победить все же получилось. Понравилось, как здесь поддерживают бегунов, это было очень приятно. Спасибо, Россия!" - приводит пресс-служба комментарий Керинга.

Лучшей среди женщин стала чемпионка России по марафонскому бегу Алина Прокопьева из Московской области, показавшая время 2 часа 35 минут 42 секунды. Второй финишировала белоруска Марина Доманцевич (2:38.43), третьей - кенийка Моника Черуто (2:45.50). По словам Прокопьевой, трасса была сложной из-за очень жаркой погоды. "Последние 10 км пришлось терпеть, думала, что хуже результат, но получилось не так плохо, как казалось", - сказала она.

Победители на марафонской дистанции получат по 500 тыс. рублей, серебряные призеры - по 250 тыс. рублей, обладатели бронзовых наград - по 150 тыс. рублей. Сибирский международный марафон стал первым с 2015 года массовым беговым мероприятием России, в котором приняли участие профессиональные зарубежные спортсмены.

В ноябре 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций из-за разразившегося допингового скандала. Эти санкции сделали невозможным участие зарубежных профессиональных легкоатлетов в соревнованиях на территории России. ВФЛА восстановили в международных правах в конце марта 2023 года.

О марафоне

Сибирский международный марафон, который проводится при поддержке правительства Омской области, входит в список 50 лучших марафонов мира по версии Ассоциации международных марафонов и пробегов. Он проводится с 1990 года. В 2020 году соревнование было отменено из-за пандемии коронавируса.