Тренер Непомнящий планирует в августе посетить Камерун с целью создания футбольного клуба

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российский тренер Валерий Непомнящий планирует в августе приехать в Камерун с целью работы по созданию в стране футбольного клуба. Об этом Непомнящий рассказал ТАСС.

28 июля на саммите Россия - Африка Непомнящий рассказал, что ему предложили помочь в организации профессионального футбольного клуба в Камеруне, который соответствовал бы стандартам команд из России.

"У меня поездка в Камерун запланирована на конец августа, это будет такая инспекторская поездка, - сказал Непомнящий. - Посмотреть наличие инфраструктуры, условий и так далее, чтобы потом составлять план и проект. Сейчас в стадии разработки дорожная карта. Задача состоит в том, чтобы создать профессиональный футбольный клуб, команда уже есть. После саммита Россия - Африка я встречался с [генеральным секретарем Российского футбольного союза] Максимом Митрофановым, все готовы к сотрудничеству".

"Есть название, но меня попросили эту тему особо не афишировать, потом будет презентация, все находится в стадии разработки. Я в такой ситуации, в которой никогда в жизни не был, я далеко не менеджер. Хотя в английском футболе тренер называется менеджером, у меня этих качеств нет и не было, но сейчас приходится самому в это погружаться. У меня такая руководящая должность, будут люди, которые будут помогать, профессионалы своего дела, в том числе из России", - добавил Непомнящий.

Непомнящему 79 лет, он возглавлял сборную Камеруна с 1988 по 1990 год. Под его руководством камерунская команда стала первой африканской сборной, которой удалось дойти до четвертьфинала чемпионата мира.