Гимнастка Арина Аверина назвала Игры стран СНГ важным стартом для российских спортсменов

Пятикратная чемпионка мира отметила, что на турнире высокая конкуренция

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ в Белоруссии являются важным стартом для российских спортсменов в условиях отстранения от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом журналистам заявила участница Олимпийских игр в Токио, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина.

"Конкуренция есть, из Белоруссии девочки сильные, из Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Мы всегда ответственно подходим к соревнованиям. Подготовка отличалась - больше тренировок, больше нагрузок", - сказала Аверина.

"Для нас это очень важный старт. Нас исключили, турниров не хватает. Это для нас заряд новой энергии, новых эмоций", - добавила она.

Церемония открытия вторых Игр стран СНГ состоится 5 августа. Соревнования по художественной гимнастике завершатся в воскресенье.