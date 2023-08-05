Матыцин отметил важность проведения соревнований на территории России и Белоруссии

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Организация и проведение совместных соревнований являются важным направлением деятельности для спортивных индустрий России и Белоруссии. Об этом сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, обращаясь к спортсменам сборной России, которые примут участие во II Играх стран СНГ в Минске.

"В российском и белорусском спорте нас колоссально пытаются ограничить. Но мы благодаря таким Играм, Играм БРИКС найдем возможность сделать так, чтобы вы не скучали. Хочу вам пожелать улыбок, здоровья и чтобы у вас и в жизни, и в спорте все было хорошо в такой красивой форме с гербом нашей страны. А мы постараемся сделать со своей стороны все возможное для этого. Такие Игры мы проводим и будем проводить", - сказал министр.

"Мы очень много турниров объединяем, это хороший знак. Спортивные сооружения наших стран являются лучшими в мире, и мы можем на них соревноваться. И другие страны приехали и участвуют. Вам хорошего настроения, здоровья и побед, чтобы это было символом наших побед в будущем", - добавил он.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов. Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 5 августа.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.