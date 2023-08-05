Тренер российских легкоатлетов уверен, что Игры стран СНГ позволят спортсменам развиваться

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят Игры стран СНГ

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Участие в международных соревнованиях дает спортсменам шанс выйти на новый уровень, поэтому их роль растет в условиях отстранения от турниров. Такое мнение журналистам высказал старший тренер сборной России по легкой атлетике на II Играх стран СНГ Евгений Козлов.

С 4 по 14 августа в Белоруссии проходят II Игры стран СНГ.

"Те ребята, которые здесь выступают, еще в пеленках были, когда начались санкции к [российской] легкой атлетике. И сейчас, когда они получали российскую форму на этот турнир, была дрожь у них и у меня. Международные соревнования выводят спортсмена на новый уровень, пусть это будет Белоруссия, Армения, Казахстан, Китай - с каждым стартом результаты поднимаются на этап выше", - сказал Козлов.

В Играх стран СНГ принимают участие 408 российских спортсменов, соревнования пройдут по 20 видам спорта.