Матыцин заявил, что Россия открыта для мирового спорта

По словам министра, организаторы Игр стран СНГ готовы к участию в соревнованиях спортсменов из любого государства

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Российские спортивные организации не ведут борьбу против других стран, а выступают за мир и открытость. Об этом журналистам заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

С 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии проходят II Игры стран СНГ. В программе соревнований 20 видов спорта, в них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов.

"Мы не собираемся никому ничего доказывать - мы самодостаточные страны, - сказал Матыцин. - Санкции - не новость для спорта, но мы никогда не закрывались, ни с кем не спорили. Мы не дружим против кого-то, мы за мир, за активность. Как относится к этому мир? Надеюсь, с уважением, надеюсь, с пониманием. Мы открыты и не ограничиваем ни американцев, ни австралийцев, ни британцев - пожалуйста, приезжайте."

"Мы планируем расширяться, чтобы дополнить календарь. Возможно проведение чемпионатов СНГ по отдельным видам спорта, зимних Игр стран СНГ", - добавил он.

В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать российских и белорусских атлетов до международных соревнований исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Многие международные федерации до сих пор не выработали критерии возвращения россиян и белорусов на свои соревнования.