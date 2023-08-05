РУСАДА с начала 2023 года взяло у спортсменов более шести тысяч допинг-проб

В июле было отобрано 734 пробы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Инспекторы допинг-контроля Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в июле взяли у спортсменов 734 пробы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В июле Российским антидопинговым агентством были отобраны 734 пробы", - сказала представительница агентства. По данным ТАСС, всего за 7 месяцев текущего года РУСАДА взяло 6 014 проб (734 - в июле, 725 - в июне, 846 - в мае, 996 - в апреле, 853 - в марте, 961 - в феврале, 899 - в январе).

В конце марта 2022 года РУСАДА подписало соглашение с Турецкой антидопинговой лабораторией, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА в условиях ограничения авиасообщения с Европой получило возможность в требуемый срок проводить анализ проб крови, а также реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.