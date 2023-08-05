Канадец Уильямс рассказал, что у него не было сомнений в продлении контракта с "Адмиралом"

В марте защитник продлил контракт с "Адмиралом" на год

СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский защитник "Адмирала" Колби Уильямс не сомневался в своем решении продлить контракт с владивостокским хоккейным клубом. Об этом он рассказал ТАСС.

В 67 матчах прошлого регулярного сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 28-летний Уильямс набрал 18 очков по системе "гол+пас" (1+17), в плей-офф он сыграл 9 матчей. В марте защитник продлил контракт с "Адмиралом" на год.

"Я знал, что вернусь в КХЛ на следующий год, - ответил Уильямс на вопрос о возможности продления контракта. - Я наслаждался пребыванием в этом клубе в прошлом сезоне".

Новичком "Адмирала" в этом году стал канадский нападающий Тайлер Граовац, игравший до этого в минском "Динамо" и "Витязе". "Когда он разговаривал с "Адмиралом", то спрашивал об условиях и меня, учитывая, что мы играли вместе в системе "Вашингтона", - отметил Уильямс.

Хоккеист признался, что поддержка болельщиков во Владивостоке на домашних матчах "Адмирала" помогала в том числе и в плей-офф, в котором команда выиграла в первом раунде у "Салавата Юлаева" и уступила финалисту Кубка Гагарина "Ак Барсу" в шести матчах. "Я всегда играл в маленьких городах и считаю, что Владивосток - отличный город. На наши матчи ходит порядка 5 тыс. болельщиков, то есть был аншлаг на каждой домашней игре. Они всегда поддерживают, вдохновляют нас, в том же плей-офф это было невероятно, это нельзя описать, их страсть нас подстегивала", - сказал Уильямс.