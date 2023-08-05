Канадский хоккеист "Адмирала" рассказал, что условия на турнире в Сочи схожи с Флоридой

Соревнования проходят с 3 по 8 августа

СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Условия на предсезонном турнире "Лига ставок - Sochi Hockey Open", проходящем в Сочи, схожи с теми, что есть в американском штате Флорида. Такое мнение высказал ТАСС канадский защитник "Адмирала" Колби Уильямс.

Соревнования проходят в столице Олимпиады 2014 года с 3 по 8 августа с участием клуба из Владивостока, СКА, "Авангарда", "Сочи" и молодежной сборной России (среди игроков до 23 лет).

"Иногда, когда ты думаешь о хоккее каждый день и ночь, психологически устаешь. И здорово, что можно тут насладиться атмосферой. Когда приходишь на лед, готовишься, у тебя много энергии, видишь немало болельщиков, а снаружи солнце", - сказал Уильямс.

"В подобных условиях мне приходилось готовиться к сезону и раньше. У нас есть лагерь во Флориде, в Форт-Лодердейле. В Вашингтоне также очень жарко, хорошая погода, не тропическая. В Форт-Лодердейле тоже рядом есть пляж. Это хорошие условия для начала сезона, потому что хоккей чаще связан с холодом, ты месяцами играешь зимой, и смена условий - это нормально", - добавил он.

В первом матче турнира "Адмирал" победил в овертайме СКА со счетом 3:2. "Думаю, новым ребятам понадобится некоторое время, чтобы понять новую систему и принять ее, но хорошо, что мы начали с победы. СКА - авторитетная команда с большим количеством талантливых игроков, включая молодых, и не так просто с этой командой было играть", - подчеркнул Уильямс.