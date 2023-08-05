Хоккеист "Адмирала" Уильямс считает, что гражданство РФ поможет иностранцам остаться в КХЛ

По словам канадского защитника, он не планирует получать российский паспорт

СОЧИ, 5 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки из США и Канады подают заявления на получение российского гражданства, поскольку паспорт РФ поможет им остаться в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал канадский защитник владивостокского "Адмирала" Колби Уильямс.

"Я думаю, это может им помочь остаться в КХЛ, больше возможностей будет для этого. Думаю, у каждого из ребят причины такого решения разные", - сказал Уильямс.

Канадец сообщил, что сам не намерен получать гражданство РФ. "Я горд быть канадцем и не думал о том, чтобы сдавать свой канадский паспорт или иметь два паспорта. Я люблю Канаду, где мой дом и моя семья, и это было бы для меня тяжелым решением", - отметил он.

Ранее российский паспорт получил американский защитник московского "Динамо" Бреннан Менелл. 3 августа главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг сообщил ТАСС, что процесс получения российского гражданства канадским форвардом команды Бренданом Лайпсиком находится на финальной стадии. Канадский защитник хабаровского "Амура" Кэмерон Ли сообщил в интервью "Матч ТВ", что планирует оформить российское гражданство.

С сезона-2023/24 в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге российские клубы могут заявлять на матчи не более трех иностранных хоккеистов. Исключение составляют граждане стран Евразийского экономического союза, членами которого, кроме России, являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.