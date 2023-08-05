Делегации Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь"

Российскую делегацию возглавляет министр спорта Олег Матыцин

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Главы делегаций Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в мемориальном комплексе "Хатынь" в память об уничтоженной нацистами в марте 1943 года деревне Хатынь, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российскую делегацию возглавляет министр спорта РФ Олег Матыцин.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 5 августа.