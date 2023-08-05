В Париже перенесли соревнования по плаванию в Сене из-за грязной воды

В столице Франции проходит чемпионат мира по плаванию на открытой воде

ПАРИЖ, 5 августа. /ТАСС/. Французская федерация плавания (FFN) перенесла заплыв в рамках чемпионата мира по плаванию на открытой воде в Париже из-за слишком грязной воды в реке Сена, пересекающей французскую столицу. Об этом сообщила газета Le Parisien.

В пятницу федерация была вынуждена отменить тренировки по этой же причине и предупреждала об угрозе для проведения соревнований в субботу и воскресенье. По данным газеты, отменены как минимум субботние заплывы у женщин. В 05:00 воскресенья (06:00 мск) власти намерены принять решение после анализа новых проб воды.

Причиной отмены тренировок и переноса соревнований названы сильные дожди, которые уже несколько дней идут в столичном регионе Франции. Власти заявляют о "временном ухудшении качества воды", которое выражается в повышенном уровне содержания в воде кишечной палочки (Escherichia coli). Предельный уровень содержания этой бактерии в воде, согласно стандартам Международной федерации плавания (FINA), составляет 1 тыс. КОЕ (колониеобразующих единиц) на 100 мл воды.

Данные соревнования назывались фактически репетицией перед аналогичными состязаниями в рамках Олимпийских игр 2024 года. Мэрия Парижа на прошлой неделе заверила, что принимаются усиленные меры по очистке воды в реке и пообещала сделать Сену вновь пригодной для массового купания уже в 2025 году.