"Манчестер Сити" объявил о переходе футболиста сборной Хорватии Гвардиола

По данным портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн

ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Хорватии по футболу Йошко Гвардиол перешел из германского "Лейпцига" в "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн, контракт рассчитан на пять лет. Гвардиол стал вторым в списке самых дорогих покупок "Манчестер Сити". Первое место занимает английский полузащитник Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из "Астон Виллы" за €117,5 млн.

Гвардиол провел 87 матчей за "Лейпциг" в разных турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Германии. Ранее защитник представлял загребское "Динамо", с которым два раза выигрывал чемпионат Хорватии и один раз - кубок и суперкубок страны. За сборную Хорватии Гвардиол провел 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также стал восьмой командой, которая оформила требл (выиграла чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов).