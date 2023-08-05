5 августа, 09:25
Футбол в Англии

"Манчестер Сити" объявил о переходе футболиста сборной Хорватии Гвардиола

AP Photo/ Darko Bandic
Защитник "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол
© AP Photo/ Darko Bandic

По данным портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн

ТАСС, 5 августа. Защитник сборной Хорватии по футболу Йошко Гвардиол перешел из германского "Лейпцига" в "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

По информации портала The Athletic, сумма трансфера составила €90 млн, контракт рассчитан на пять лет. Гвардиол стал вторым в списке самых дорогих покупок "Манчестер Сити". Первое место занимает английский полузащитник Джек Грилиш, который в 2021 году перешел из "Астон Виллы" за €117,5 млн.

Гвардиол провел 87 матчей за "Лейпциг" в разных турнирах, забил пять голов и сделал три результативные передачи. В составе клуба он дважды стал обладателем Кубка Германии. Ранее защитник представлял загребское "Динамо", с которым два раза выигрывал чемпионат Хорватии и один раз - кубок и суперкубок страны. За сборную Хорватии Гвардиол провел 21 матч и отметился двумя забитыми мячами.

В сезоне-2022/23 "Манчестер Сити" впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов, а также стал восьмой командой, которая оформила требл (выиграла чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов). 

Теги:
Футбол в Англии
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация