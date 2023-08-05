Поздняков уверен, что Игры стран СНГ будут иметь большой успех

Глава ОКР выразил уверенность в том, что в будущем число стран-участниц будет расти

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ являются хорошим начинанием, которое будет иметь успех, и число стран на соревнованиях будет расти. Об этом журналистам заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

"Чем больше у нас будет возможностей таких мирных сражений, тем богаче талантами будет наша спортивная страна Россия. Ни в коем случае нельзя говорить об альтернативе Олимпийским играм, альтернативы Олимпиаде не существует, все об этом знают, но возможность собраться на площадках и есть суть спорта", - сказал Поздняков.

"Здесь замечательно все подготовлено, проведение этих Игр будет иметь большой успех. Уверен, что в будущем число стран-участниц будет расти, поскольку любое благое начинание будет поддержано. У спорта нет разделения на большие и малые страны, на дружественные и недружественные. Это хорошее начинание, которое будет иметь долгую перспективу", - добавил он.

В субботу Поздняков в составе российской делегации посетил мемориальный комплекс "Хатынь", где главы делегаций Игр стран СНГ возложили цветы к Вечному огню в память об уничтоженной нацистами в марте 1943 года деревне Хатынь. "Хатынь - это живой укор возрождающемуся неонацизму, мы видим, на что способны люди, проповедующие неонацизм и человеконенавистническую идеологию. Посещение такого мемориала может стать прививкой для будущих поколений от этого страшного зла. Спортсмены являются неотъемлемой частью нашего сообщества, это молодые люди, а педагогическая роль лежит на нас, взрослых", - отметил глава ОКР.

Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В соревнованиях примут участие спортсмены из 22 стран.