Кафельников считает Медведева одним из фаворитов US Open

По мнению эксперта, другими претендентами на победу являются Карлос Алькарас и Новак Джокович

МОСКВА, 5 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев будет в числе главных претендентов на победу в Открытом чемпионате США. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

"Медведев будет одним из фаворитов US Open, безусловно. В первой тройке соискателей титула. Даня, [Карлос] Алькарас, [Новак] Джокович - они в числе претендентов", - сказал Кафельников.

US Open является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Медведев выиграл турнир в 2021 году.