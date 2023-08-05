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Летние олимпийские виды спорта

Российские гандболистки разгромили команду Киргизии со счетом 76:1 на Играх стран СНГ

Самым результативным игроком матча стала Ева Гакаме (11 голов)

ТАСС, 5 августа. Женская молодежная сборная России по гандболу со счетом 76:1 обыграла команду Киргизии в первом матче на Играх стран СНГ. Встреча прошла в Бресте.

Команды на турнире состоят из игроков не старше 19 лет. Самой результативной в составе сборной России стала Ева Гакаме, на счету которой 11 голов.

Самый крупный счет в истории гандбола был зафиксирован в 1981 году, когда мужская команда СССР со счетом 86:2 победила команду Афганистана на Спартакиаде дружественных армий.

В следующем матче россиянки сыграют с узбекистанскими гандболистками, встреча пройдет 6 августа. Финал турнира состоится 9 августа. 

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Летние олимпийские виды спорта
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