Шипов: шахматист Грищук совершил много грубых ошибок на Кубке мира

Грищук уступил иранцу Бардия Данешвару во втором раунде

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские шахматисты Александр Грищук и Екатерина Лагно совершили непозволительно много грубых ошибок во втором круге Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Грищук уступил иранцу Бардия Данешвару во втором раунде турнира, а Лагно проиграла Мари Гомес. Единственным россиянином, который в пятницу победил на тай-брейке, стал Андрей Есипенко. Он одолел Эльтаджа Сафарли из Азербайджана.

"Эмоциональное было зрелище, и эмоций было много негативных. Грищук и Лагно проиграли соперникам ниже классом, они допускали непозволительное количество грубых ошибок, совершали очень много зевков. Есипенко показал себя молодцом, он хорошо готов и может далеко пройти", - сказал Шипов.

"Пока сенсаций немного, многие результаты были ожидаемы. Я с оптимизмом смотрю на третий круг, все соперники нашим шахматистам по силам", - добавил собеседник агентства.

Первые партии третьего раунда состоятся 5 августа. Соревнования проходят в Баку.