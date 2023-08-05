Победитель зимнего чемпионата России в прыжках с шестом Качанов перенес операцию

Легкоатлет не будет выступать до конца сезона

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата России 2023 года в прыжках с шестом Дмитрий Качанов перенес операцию на травмированной кисти и не будет выступать до конца сезона. Об этом ТАСС сообщил тренер Михаил Кучеряну.

"Дмитрий пропускает летний сезон из-за травмы правой кисти, которую он получил во время одного из тренировочных сборов, - сказал Кучеряну. - Недавно ему была сделана операция, в настоящее время спортсмен восстанавливается. Надеемся, что все пройдет хорошо и Дмитрий зимой вернется в спорт".

Качанову 22 года, он является победителем Спартакиады сильнейших спортсменов России 2022 года и зимнего первенства страны - 2023.