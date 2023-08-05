"Адмирал" обыграл сборную России по хоккею среди игроков до 23 лет на турнире в Сочи

Встреча закончилась со счетом 2:1

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Владивостокский клуб Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал" со счетом 2:1 обыграл сборную России среди игроков до 23 лет в матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

В составе победителей шайбы забросили Александр Шевченко (15-я минута) и Тайлер Граовац (25). У сборной России отличился Семен Синяткин (18).

Позднее в субботу на турнире встретятся хоккеисты петербургского СКА и омского "Авангарда" (начало - 16:30 мск).

В турнире также принимает участие хоккейный клуб "Сочи". Турнир проходит с 3 по 8 августа. В следующем матче "Адмирал" 7 августа сыграет с "Сочи", молодежная сборная России в тот же день встретится с "Авангардом".