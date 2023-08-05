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Летние олимпийские виды спорта

Российская штангистка Шайдуллина выиграла первую золотую медаль Игр стран СНГ

Второе место заняла представительница Вьетнама Тхи Йен Дау, третье - белоруска Полина Пичугина

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Россиянка Регина Шайдуллина завоевала золотую медаль Игр стран СНГ в соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 45 кг. Соревнования проходят в Гродно.

По сумме двух попыток Шайдуллина показала результат 150 кг (рывок - 65 кг, толчок - 85 кг). Второе место заняла представительница Вьетнама Тхи Йен Дау (141, 63+78). Третьей стала белоруска Полина Пичугина (135, 58+77).

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них примут участие свыше 2 тыс. спортсменов. Торжественные церемонии открытия и закрытия соревнований планируется провести 5 и 13 августа соответственно. 

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Летние олимпийские виды спорта
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