Украинская федерация наложила санкции на киберспортсменов за игру в команде с россиянами

Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков выступают в российской команде по игре Dota 2 Team Spirit

ТАСС, 5 августа. Украинская федерация киберспорта внесла в черный список двух игроков команды Team Spirit по игре Dota 2 за выступление в одном коллективе с россиянами. Об этом сообщил представитель организации Максим Раймер в своем Telegram-канале.

Под санкции попали Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков. В состав команды также входят россияне Ярослав Найденов, Магомед Халилов и Денис Сигитов. В таком составе российский коллектив выступает на протяжении трех лет.

В черный список также были включены профессиональные игроки в Counter Strike: Global Offnesive (CS:GO) Игорь Жданов, Мирослав Плахотя и Захар Силедчик. Последствия включения игроков в список не уточняются.

В конце июля Team Spirit получила $5 млн призовых за победу в турнире Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Team Spirit является победителем чемпионата мира по Dota 2 - The International 2021 года. Российский коллектив ранее гарантировал себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в Сиэтле (США, штат Вашингтон) с 12 по 29 октября.