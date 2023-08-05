Дементьев: лыжник Устюгов оптимально проходит подготовку к предстоящему сезону

Спортсмен справился со своими задачами на чемпионате России по лыжероллерам, несмотря лишь на две завоеванные медали

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов оптимально проходит подготовку к предстоящему сезону, не критично, что он завоевал всего две медали чемпионата России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске. Такое мнение высказал ТАСС президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Ранее Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам в Ханты-Мансийске в составе первой сборной Югры стал победителем эстафеты и вторым в спринте на 200 метров. При этом в гонке с раздельным стартом на 15 км он занял восьмое место, в гонке преследования на 20 км - шестое, а в масс-старте - 16-е.

"Тот факт, что Устюгов на чемпионате России по лыжероллерам остался почти без медалей, - это не критично. Он со своими задачами справился. Его подготовка к предстоящему сезону, насколько я знаю, идет оптимально. То, что у него в гонках не получилось, значит, он на определенном "загрузе", это и объемные работы, и четырехчасовые тренировки. Основная подготовка и старты еще впереди", - отметил собеседник агентства.

В конце августа сборная Югры вернется в Ханты-Мансийск, где пройдет чемпионат Югры по лыжным гонкам. На этом турнире может выступить и Устюгов.

По словам Дементьева, в целом подготовка сборной Югры проходит в хорошем, оптимальном режиме. "Надеюсь, что чемпионат России по лыжероллерам придал им сил. Молодежь Югры также выглядит хорошо, справилась с поставленными задачами. Основной показатель из подготовки будет зимой. Все заточены на работу и выполняют ее на 200%", - сказал Дементьев.