5 августа, 12:06
Футбол в Англии

Датский футболист Хёйлунн перешел в "Манчестер Юнайтед"

EPA-EFE/ Bo Amstrup
Расмус Хёйлунн
© EPA-EFE/ Bo Amstrup

Контракт с 20-летним нападающим подписан до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на один год

ТАСС, 5 августа. Датский нападающий Расмус Хёйлунн подписал контракт с английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком подписан до конца сезона-2027/28 с возможностью продления на один год.

"Не секрет, что я с детства болел за этот великий клуб и мечтал выйти на стадионе "Олд Траффорд" в составе "Манчестер Юнайтед". Я невероятно взволнован, потому что могу воплотить эту мечту в реальность. Моя карьера только начинается, но я знаю, что готов сделать этот шаг вперед и играть с футболистами мирового уровня", - сказал Хёйлунн.

Хёйлунну 20 лет, в прошлом сезоне он выступал за итальянскую "Аталанту". В составе команды он провел 34 матча, забил 10 голов и отдал 4 голевые передачи. Ранее нападающий был игроком датского "Копенгагена" и австрийского "Штурма". В составе сборной Дании Хёйлунн провел шесть матчей и забил шесть голов. 

Теги:
ВеликобританияФутбол в Англии
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