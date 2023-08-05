5 августа, 12:10
WTA

Ольховский оценил шансы Самсоновой на победу в полуфинале теннисного турнира в Вашингтоне

По мнению эксперта, россиянка способна обыграть американку Кори Гауфф

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Россиянке Людмиле Самсоновой будет непросто победить американку Кори Гауфф в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне, но по игре она готова это сделать. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Как я много раз говорил, женский тур сейчас открыт практически для всех. Побеждает тот, кто чувствует себя более уверенно на корте. Я думаю, у Самсоновой будет непростой матч, публика будет болеть за Гауфф, но по игре Людмила готова победить и может это сделать", - сказал Ольховский.

Матч между Самсоновой и Гауфф пройдет 5 августа, начало запланировано на 22:30 мск. Гауфф посеяна на турнире под третьим номером, Самсонова - под восьмым.

Турнир в Вашингтоне относится к категории WTA 500. Общий призовой фонд соревнования составляет порядка $780 тыс. Действующей победительницей турнира является Самсонова. Ранее из россиянок соревнования выигрывали Светлана Кузнецова (2014, 2018) и Екатерина Макарова (2017). 

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