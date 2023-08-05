В Азербайджане рассчитывают провести Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Азербайджана рассчитывают организовать III Игры стран СНГ в 2025 году на достойном уровне и удивить гостей. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджана Азер Алиев.

"Мы надеемся, что III Игры стран СНГ, которые будут проходить в Азербайджане через два года, также организуем на достойном уровне, - сказал Алиев, которого цитирует агентство БелТА. - Возможно, мы больше будем включать регионы. Надеемся удивить всех гостей".

Генсек рассказал, что также посещал II Европейские игры в 2019 году в Минске. "Эти Игры прошли на очень высоком уровне в плане организации и спортивной программы. Белоруссия - очень спортивная страна", - отметил он.

По его мнению, Игры стран СНГ, которые проходят во второй раз, станут более популярными. "Тут выступают по большей части молодые спортсмены, и это дает им возможность попробовать себя на таких крупных мероприятиях", - отметил он.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов.