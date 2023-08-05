Чемпионка России в беге на 400 м Миллер на дистанции не думала об олимпийском нормативе

Спортсменке не хватило 0,04 секунды для выполнения олимпийского норматива на первенстве страны в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионка России 2023 года в беге на 400 метров Полина Миллер, которой в финале до выполнения олимпийского норматива не хватило 0,04 секунды, на дистанции думала только о том, как победить. Об этом Миллер рассказала журналистам.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске. Миллер в субботу победила с результатом 50,99 секунды при олимпийском нормативе 50,95 секунды.

"Я не думала про норматив, сегодня задача была выиграть, - сказала Миллер. - Ну и выбежать из 51 секунды, конечно. Ощущения великолепные, кажется, что могу еще".

Миллер пропустила большую часть летнего сезона из-за выпускных экзаменов в медицинском вузе . "Теперь я вся отдаю себя спорту. Насколько тяжело было пройти выпускные экзамены? Оказалось легче, чем я думала", - заключила спортсменка.

Чемпионат России по легкой атлетике завершится 6 августа. С 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта".