"Гонка героев" в будущем может проходить в Африке и арабских странах

Новые места проведения соревнований будут объявлены 30 сентября

АЛАБИНО /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. "Лига героев" ведет переговоры о проведении забега с препятствиями "Гонка героев" в странах Африки и арабского мира. Об этом журналистам рассказала руководитель проекта "Лига героев", президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу.

В субботу в подмосковном Алабине прошел чемпионат России по бегу с препятствиями на 10 км.

"Сегодня бежали 10 км, преодолевая 36 препятствий. В общем и целом с учетом непрофессиональных спортсменов стартуют порядка 3 300 человек - это абсолютный рекорд. Поскольку последняя гонка в теплое время в Москве, конечно все стараются ухватить последние лучики солнца, ну и поучаствовать в мероприятиях", - сказала Шойгу.

"Десять лет - это так много, казалось бы, недавно стартовали 400 человек. Я не чувствую, что прошло так много времени, потому что это любимое дело, меня окружает команда, которая верит в то, что она делает, мы постоянно придумываем что-то новое. У нас грандиозные планы, мы ведем переговоры о проведении гонки в странах Африки и арабского мира. Мы объявим эти страны 30 сентября", - добавила руководитель проекта.