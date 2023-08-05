В рамках Кубка братьев Агеевых по гребле состоялся заезд с участием олимпийских чемпионов

Спортсмены преодолели дистанцию 200 метров на лодках "Дракон"

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Чемпионы и призеры Олимпийских игр приняли участие в "Заезде дружбы" на лодках "Дракон" в рамках Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко (AAACUP) по гребле.

В "Заезде дружбы" приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева, двукратная чемпионка мира синхронистка Майя Гурбанбердиева, четырехкратный чемпион мира синхронист Александр Мальцев, вице-чемпион Олимпийских игр в лыжных гонках Александр Панжинский, двукратная чепионка юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике Дарья Трубникова, двукратная чемпионка Европы по шорт-треку Эмина Малагич, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков, теннисистка Наталья Вихлянцева и олимпийские чемпионы по академической гребле Алексей Свирин и Сергей Федоровцев.

В одной из команд выступали сотрудники Российского футбольного союза и бывшие игроки национальной сборной Руслан Пименов и Иван Новосельцев. В одной из лодок плыли представители СМИ, в том числе специальный корреспондент ТАСС Андрей Карташов. В каждой команде были и профессиональные гребцы.

Участники преодолели дистанцию 200 метров. Первое место заняла команда Мегаспорта.