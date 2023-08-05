5 августа, 14:00
Чемпионат России по легкой атлетике

Ласицкене заняла седьмое место в прыжках в высоту на чемпионате России по легкой атлетике

Донат Сорокин/ ТАСС
Мария Ласицкене
© Донат Сорокин/ ТАСС

Спортсменка показала результат 1,86 метра

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заняла седьмое место в финале чемпионата России по легкой атлетике. Соревнования проходят в Челябинске.

Ласицкене показала результат 1,86 метра.

Спортсменка открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований она сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта". 

Теги:
Чемпионат России по легкой атлетике
© Информационное агентство ТАСС
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