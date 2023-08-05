"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Самаре и закончилась со счетом 5:1

САМАРА, 5 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 5:1 обыграли футбольный клуб "Ростов" в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Хубулов (4-я минута), Никита Салтыков (10, 35) и Егор Карпицкий (73). На пятой добавленной к основному времени матча минуте в ворота "Ростова" был назначен пенальти, который реализовал Роман Ежов. У проигравших отличился Николай Комличенко (22).

18-летний Салтыков провел второй матч в РПЛ и забил свои первые голы. В прошлом сезоне полузащитник выступал за тольяттинский "Акрон", который играет в Мелбет - Первой лиге.

"Крылья Советов" набрали 7 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. "Ростов" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Команда Валерия Карпина с 4 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Локомотивом", "Ростов" примет казанский "Рубин". Обе встречи пройдут 12 августа.