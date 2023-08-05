5 августа, 14:02
Футбол в России

"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

Встреча прошла в Самаре и закончилась со счетом 5:1

САМАРА, 5 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 5:1 обыграли футбольный клуб "Ростов" в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Хубулов (4-я минута), Никита Салтыков (10, 35) и Егор Карпицкий (73). На пятой добавленной к основному времени матча минуте в ворота "Ростова" был назначен пенальти, который реализовал Роман Ежов. У проигравших отличился Николай Комличенко (22).

18-летний Салтыков провел второй матч в РПЛ и забил свои первые голы. В прошлом сезоне полузащитник выступал за тольяттинский "Акрон", который играет в Мелбет - Первой лиге.

"Крылья Советов" набрали 7 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. "Ростов" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Команда Валерия Карпина с 4 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Локомотивом", "Ростов" примет казанский "Рубин". Обе встречи пройдут 12 августа.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

3

3

0

0

9

6

1

5

2

"Крылья Советов"

3

2

1

0

7

10

5

5

3

"Спартак"

2

2

0

0

6

5

3

2

4

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

5

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

6

"Урал"

2

1

1

0

4

2

1

1

7

"Ростов"

3

1

1

1

4

4

7

-3

8

ЦСКА

2

1

0

1

3

4

4

0

9

"Сочи"

2

1

0

1

3

2

2

0

10

"Рубин"

2

0

2

0

2

3

3

0

11

"Оренбург"

2

0

1

1

1

3

4

-1

12

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

13

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

14

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

15

"Балтика"

2

0

0

2

0

1

4

-3

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футбол
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