"Крылья Советов" разгромили "Ростов" в матче чемпионата России по футболу

САМАРА, 5 августа. /ТАСС/. Самарские "Крылья Советов" со счетом 5:1 обыграли футбольный клуб "Ростов" в домашнем матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Владимир Хубулов (4-я минута), Никита Салтыков (10, 35) и Егор Карпицкий (73). На пятой добавленной к основному времени матча минуте в ворота "Ростова" был назначен пенальти, который реализовал Роман Ежов. У проигравших отличился Николай Комличенко (22).
18-летний Салтыков провел второй матч в РПЛ и забил свои первые голы. В прошлом сезоне полузащитник выступал за тольяттинский "Акрон", который играет в Мелбет - Первой лиге.
"Крылья Советов" набрали 7 очков и вышли на второе место в турнирной таблице. "Ростов" потерпел первое поражение в текущем чемпионате. Команда Валерия Карпина с 4 очками располагается на седьмой строчке.
В следующем туре "Крылья Советов" на выезде сыграют с московским "Локомотивом", "Ростов" примет казанский "Рубин". Обе встречи пройдут 12 августа.
1
"Краснодар"
3
3
0
0
9
6
1
5
2
"Крылья Советов"
3
2
1
0
7
10
5
5
3
"Спартак"
2
2
0
0
6
5
3
2
4
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
5
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
6
"Урал"
2
1
1
0
4
2
1
1
7
"Ростов"
3
1
1
1
4
4
7
-3
8
ЦСКА
2
1
0
1
3
4
4
0
9
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
10
"Рубин"
2
0
2
0
2
3
3
0
11
"Оренбург"
2
0
1
1
1
3
4
-1
12
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
13
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
14
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
15
"Балтика"
2
0
0
2
0
1
4
-3
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4