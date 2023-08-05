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Летние олимпийские виды спорта

Каратист Шарафутдинов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ

Церемония открытия состоится в Минске в субботу

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Каратист Эрнест Шарафутдинов будет знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр стран СНГ. Об этом ТАСС сообщили в штабе российской команды.

Церемония открытия пройдет в Минске и начнется в 17:30 мск.

"Эрнест Шарафутдинов будет знаменосцем", - сказал собеседник агентства.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. В Играх принимают участие 408 российских спортсменов. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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