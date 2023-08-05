Чичерова назвала вернувшуюся на соревнования после травмы Ласицкене настоящим бойцом

Спортсменка показала результат 1,86 метра на чемпионате России и не вошла в число призеров

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене показала себя, как настоящий боец, выступив на чемпионате России после травмы. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова.

На чемпионате России в Челябинске Ласицкене показала результат 1,86 метра и заняла седьмое место. Ранее личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил журналистам, что решение об участии спортсменки в августовских турнирах будет приниматься исходя из состояния ее здоровья. По словам тренера, главной задачей на текущий сезон является полное восстановление легкоатлетки от травмы ахиллова сухожилия.

"Я думаю, что болельщики испытали большую радость от того, что увидели Машу в секторе. Безусловно, когда ты получаешь травму, очень сложно без соревнований выйти на высокий результат, но Маша на Олимпиаде и перед Олимпиадой продемонстрировала нам это чудесное возвращение, и болельщики пришли посмотреть Машино возвращение. Травма ахилла - это такая история, которая ограничивает тебя, и видно было, что у Маши нет пока присущего ей отталкивания", - сказала Чичерова.

"Здесь все объяснимо, даже психологически это перебороть - не такая простая задача, потому что сидит подсознательно страх. Поэтому болельщикам ни в коем случае не надо разочароваться, Маша - настоящий боец, которая, даже несмотря на такую длительную паузу, все равно вышла в сектор и постаралась сделать этот праздник. Получилось то, что получилось. Я желаю ей скорейшего полноценного выздоровления и возвращения на свои космические высоты", - добавила Чичерова.