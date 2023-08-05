Почти 2 тыс. человек приняли участие в фестивале Ironstar в Нижнем Новгороде

Соревнования проводятся в России с 2014 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 августа. /ТАСС/. Участниками соревнований на фестивале Ironstar в Нижнем Новгороде стали почти 2 тыс. человек. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Так, в триатлоне приняли участие около 1 200 человек. В Нижний Новгород приехали гости из почти 200 городов. Большинство атлетов - из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Как сообщили ТАСС организаторы фестиваля, среди участников - более 10 параатлетов.

Суббота стала вторым днем фестиваля. Спортсмены преодолевали так называемую полужелезную дистанцию - 1,93 км (плавание) + 90 км (велогонка) + 21 км (бег). Также в этот день атлеты выявили сильнейших на олимпийской дистанции: 1,5 км (плавание) + 38 км (велогонка) + 10,5 км (бег).

В Нижнем Новгороде в выходные установилась сильная жара. Воздух днем в субботу прогрелся почти до 30 градусов, это отмечали и сами спортсмены. Победительница Ironstar Olympic Владлена Соловьева рассказала, что это ее пятая олимпийская дистанция и первая при таких погодных условиях. "Но мне было комфортно, иногда припекало, но нас обливали, воду пили, все было в порядке, - отметила она. - Это моя пятая "олимпийка", в таких условиях я еще не выступала".

Победитель Ironstar Olympic у мужчин, Евгений Рулевский, рассказал, что принимает участие в стартах в Нижнем Новгороде во второй раз и назвал город Меккой триатлона. "Сегодня, конечно, открытая местность и очень жарко. Говоря про город - он очень красивый. Я приехал на машине, едешь, смотришь, главное - в ДТП не попасть, потому что по сторонам постоянно смотришь", - сказал спортсмен.

Накануне в заплывах и забегах фестиваля приняли участие около 800 человек, 300 из них - дети. Фестиваль Ironstar проводится в России с 2014 года. Он создан для продвижения активного и здорового образа жизни. ТАСС - информационный партнер фестиваля.