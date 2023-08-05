Прыгунья в высоту Ласицкене была готова к тому, что останется без медали чемпионата России

На соревнованиях в субботу олимпийская чемпионка показала седьмой результат

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене была готова к тому, что на первом старте после возвращения не сумеет показать высокий результат. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"После травмы было очень мало технических тренировок, в прыжках в высоту чудес не бывает, - сказала Ласицкене. - Поэтому мы были готовы к этому результату, нужно было посмотреть на себя в соревновательных условиях, понять, что с техникой и как чувствует мой организм. И я рада, что меня ничего не беспокоит. Работаем дальше".

"Я сделала то, что на сегодняшний день могу, что мне позволяет организм. Я старалась, просто надо принять тот факт, что мы никогда впритык так не готовились. Да как-то это слишком скучно было - не ехать в Челябинск, мне хотелось соревновательной практики, потому что у меня ее давно не было. Я уже забыла, что такое соревнования, что такое трибуны, люди, сектор, этот мандраж", - добавила спортсменка.

На чемпионате России в Челябинске Ласицкене прыгнула на 1,86 метра и заняла шестое место в чемпионате России и седьмое - на этапе "Королевы российского спорта".

Ранее личный тренер Ласицкене Геннадий Габрилян сообщил журналистам, что решение об участии спортсменки в августовских турнирах будет приниматься, исходя из состояния ее здоровья. По словам наставника, главной задачей на текущий сезон является полное восстановление легкоатлетки после травмы ахиллова сухожилия. Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, на котором заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

Чемпионат России по легкой атлетике проходит в Челябинске с 3 по 6 августа, с 17 по 19 августа в Екатеринбурге состоится финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта".