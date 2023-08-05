Ласицкене ждет, что ВФЛА допустит ее до участия в финале "Королевы российского спорта"

Олимпийская чемпионка пропустила большую часть летнего сезона из-за травмы

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене, пропустившая большую часть летнего сезона из-за травмы ахилла, ждет, что организаторы серии "Королева российского спорта" внесут изменения в регламент и допустят ее до участия в финале этих соревнований. Об этом Ласицкене сообщила журналистам.

"По регламенту я не попадаю в финал "Королевы российского спорта", - сказала Ласицкене. - И я не знаю, решился ли этот вопрос или находится в стадии решения, но мы будем готовиться. Если Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) интересно, чтобы я выступала в финале "Королевы спорта", то она введет правило wild card, и я на правах победительницы прошлой серии "Королева спорта" смогу выступить. Повторюсь, все зависит от федерации, а мы готовимся и тренируемся".

Финал легкоатлетической серии "Королева российского спорта" пройдет с 17 по 19 августа в Екатеринбурге.

Олимпийская чемпионка Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, где заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все июньские и июльские старты Ласицкене вынуждена была пропустить, а 5 августа в Челябинске она с прыжком на 1,86 метра заняла шестое место в чемпионате России и седьмое - на этапе "Королевы российского спорта".