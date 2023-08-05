Олимпийская чемпионка Ласицкене рассказала, что травма ахилла ее больше не беспокоит

В субботу прыгунья в высоту выступила на чемпионате страны в Челябинске, это были ее первые соревнования после майского командного первенства России

ЧЕЛЯБИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене не испытывает боли в травмированном ранее ахилловом сухожилии. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

"Ахилл, скажем так, под контролем, то есть мы понимаем, что делать, чтобы хорошо подойти к прыжкам, к разминке, - сказала Ласицкене. - Немного поменялась разминка, но это нормально, так и должно быть после такой травмы, да, она меня не тревожит вообще никак. Восстанавливалась под руководством реабилитолога, делала физиоупражнения. Вместе с реабилитологом и тренером конструировали тренировки".

Ласицкене открыла летний сезон в конце мая на командном первенстве России в Сочи, на котором заняла второе место с результатом 1,88 метра. После окончания соревнований спортсменка сообщила журналистам, что во время выступления испытывала боль в ноге, которая не позволяла высоко прыгать. Все последующие старты летнего сезона Ласицкене вынуждена была пропустить.

5 августа на чемпионате России в Челябинске Ласицкене прыгнула на 1,86 метра и заняла шестое место в чемпионате России и седьмое - на этапе "Королевы российского спорта".