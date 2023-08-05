"Авангард" обыграл СКА на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

Петербургская команда потерпела поражение во втором матче турнира подряд

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Омский "Авангард" со счетом 5:1 обыграл петербургский СКА в матче предсезонного хоккейного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Никита Михайлов (9-я минута), Денис Венгрыжановский (14), Артем Мурылев (24), Кирилл Панюков (37) и Павел Куликов (48). У проигравших отличился Матвей Мичков (15). После четвертой пропущенной шайбы вратарь СКА Владислав Подъяпольский был заменен на Сергея Иванова.

"Авангард" одержал первую победу на турнире, омская команда набрала 2 очка и занимает третье место в турнирной таблице. СКА потерпел второе поражение и с 1 очком располагается на четвертой строчке. Первое место занимает Сочи" (4 очка), второе - "Адмирал" из Владивостока (4). Сборная России среди игроков до 23 лет очков не набрала и занимает последнее, пятое место.

В следующем матче "Авангард" 7 августа сыграет со сборной России среди игроков до 23 лет. СКА 6 августа встретится с "Сочи".

Регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября.