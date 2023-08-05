Лукашенко заявил, что "мировые заправилы" не вычеркнут белорусов и россиян из спорта

Президент Белоруссии обратился к спортсменам, отметив, что они всегда будут востребованы

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Игры стран СНГ имеют большое будущее, а мировым заправилам не удастся вычеркнуть белорусских и российских атлетов из спорта. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии открытия II Игр стран СНГ в Минске.

"Мы достойно проведем этот спортивный форум. У него большое будущее. И это будущее в наших руках. Как бы ни стремились его отнять мировые заправилы озлобленные и бессильные", - сказал глава государства.

По словам Лукашенко, они пытаются вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта, отнять спортивные победы. "Вы убиваете дух и смысл Олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни, - уверен Лукашенко. - Это признание силы наших глубинных ценностей, которые разделяет подавляющее большинство людей на планете, в том числе простые европейцы и американцы".

Он обратился к спортсменам, отметив, что они всегда будут востребованы. "Невозможно ни россиян, ни белорусов и других вычеркнуть из международного олимпийского и спортивного и движения. Вы всегда будете востребованы", - подчеркнул глава государства.

В Белоруссию, продолжил он, приехало свыше 2 тыс. спортсменов из более чем 20 стран. "Никакие санкции, никакие политические интриги не лишат нас этого праздника. Это невозможно", - констатировал белорусский лидер.

II Игры стран СНГ проходят с 4 по 14 августа в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тыс. спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей.