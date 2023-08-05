Путин направил приветствие участникам II Игр стран СНГ

Президент РФ заявил, что соревнования послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вторые Игры стран СНГ, которые проходят с 4 по 14 августа в Белоруссии, продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, а также послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества. Такое убеждение высказал президент РФ Владимир Путин в приветствии, адресованном участникам, организаторам и гостям соревнований, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уверен, что II Игры стран СНГ убедительно продемонстрируют свой созидательный, консолидирующий потенциал, послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов и, конечно, будут содействовать популяризации спорта, продвижению ценностей здорового, активного образа жизни, особенно среди молодежи", - отметил глава государства.

Он напомнил, что I Игры стран СНГ в 2021 году прошли успешно и стали важным событием в спортивном календаре государств Содружества. "Нынешние Игры значительно расширили свою географию, объединили в белорусских городах тысячи участников, их тренеров, наставников и болельщиков и в ближайшие дни предоставят атлетам прекрасную возможность посоревноваться с сильными соперниками", - добавил Путин.

Президент РФ пожелал участникам соревнований новых достижений, а гостям мероприятий - ярких, незабываемых впечатлений.

II Игры стран СНГ проходят в 11 городах Белоруссии по 20 видам спорта. В них принимают участие свыше 2 тысяч спортсменов из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также еще 13 стран, приглашенных на соревнования в статусе гостей. РФ в Играх представляют 408 спортсменов.