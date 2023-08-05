"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице РПЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых, полузащитник Хесус Медина забил гол в дебютном матче за "Спартак"

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев на 39-й минуте отличился Угочукву Иву.

Медина провел первый матч в составе "Спартака". Он вышел на замену на 58-й минуте. "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля, футболист перешел из московского ЦСКА.

Бонгонда забил в третьем матче подряд. Ранее конголезский нападающий отметился голами в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1) и домашней встрече РПЛ с калининградской "Балтикой" (2:1). В межсезонье конголезский футболист перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса".

"Спартак" впервые с сезона-2013/14 начал чемпионат с трех побед подряд. Тогда командой руководил нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин.

"Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 2 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".