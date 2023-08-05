"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице РПЛ

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Забитыми мячами в составе победителей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев на 39-й минуте отличился Угочукву Иву.
Медина провел первый матч в составе "Спартака". Он вышел на замену на 58-й минуте. "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля, футболист перешел из московского ЦСКА.
Бонгонда забил в третьем матче подряд. Ранее конголезский нападающий отметился голами в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1) и домашней встрече РПЛ с калининградской "Балтикой" (2:1). В межсезонье конголезский футболист перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса".
"Спартак" впервые с сезона-2013/14 начал чемпионат с трех побед подряд. Тогда командой руководил нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин.
"Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 2 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".
1
"Спартак"
3
3
0
0
9
9
4
5
2
"Краснодар"
3
3
0
0
9
6
1
5
3
"Крылья Советов"
3
2
1
0
7
10
5
5
4
"Урал"
3
2
1
0
7
4
1
3
5
"Локомотив"
2
1
1
0
4
6
3
3
6
"Зенит"
2
1
1
0
4
3
1
2
7
"Ростов"
3
1
1
1
4
4
7
-3
8
ЦСКА
2
1
0
1
3
4
4
0
9
"Сочи"
2
1
0
1
3
2
2
0
10
"Рубин"
3
0
2
1
2
4
7
-3
11
"Оренбург"
3
0
1
2
1
3
6
-3
12
"Динамо"
2
0
1
1
1
4
6
-2
13
"Пари НН"
3
0
1
2
1
0
3
-3
14
"Ахмат"
2
0
0
2
0
3
5
-2
15
"Балтика"
2
0
0
2
0
1
4
-3
16
"Факел"
2
0
0
2
0
2
6
-4