5 августа, 16:30
Футбол в России

"Спартак" разгромил "Рубин" и вышел на первое место в таблице РПЛ

Михаил Терещенко/ ТАСС
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых, полузащитник Хесус Медина забил гол в дебютном матче за "Спартак"

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" обыграл казанский "Рубин" со счетом 4:1 в гостевом матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Забитыми мячами в составе победителей отметились Тео Бонгонда (19-я минута), Хесус Медина (59), Михаил Игнатов (67) и Квинси Промес (73). У хозяев на 39-й минуте отличился Угочукву Иву.

Медина провел первый матч в составе "Спартака". Он вышел на замену на 58-й минуте. "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой 10 июля, футболист перешел из московского ЦСКА.

Бонгонда забил в третьем матче подряд. Ранее конголезский нападающий отметился голами в гостевой игре первого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России против "Краснодара" (2:1) и домашней встрече РПЛ с калининградской "Балтикой" (2:1). В межсезонье конголезский футболист перешел в "Спартак" из испанского "Кадиса".

"Спартак" впервые с сезона-2013/14 начал чемпионат с трех побед подряд. Тогда командой руководил нынешний главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин.

"Спартак" набрал девять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 2 очками располагается на 10-й строчке. В следующем туре "Спартак" 11 августа на выезде сыграет с "Уралом" из Екатеринбурга. "Рубин" днем позднее в гостях встретится с "Ростовом".

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Спартак"

3

3

0

0

9

9

4

5

2

"Краснодар"

3

3

0

0

9

6

1

5

3

"Крылья Советов"

3

2

1

0

7

10

5

5

4

"Урал"

3

2

1

0

7

4

1

3

5

"Локомотив"

2

1

1

0

4

6

3

3

6

"Зенит"

2

1

1

0

4

3

1

2

7

"Ростов"

3

1

1

1

4

4

7

-3

8

ЦСКА

2

1

0

1

3

4

4

0

9

"Сочи"

2

1

0

1

3

2

2

0

10

"Рубин"

3

0

2

1

2

4

7

-3

11

"Оренбург"

3

0

1

2

1

3

6

-3

12

"Динамо"

2

0

1

1

1

4

6

-2

13

"Пари НН"

3

0

1

2

1

0

3

-3

14

"Ахмат"

2

0

0

2

0

3

5

-2

15

"Балтика"

2

0

0

2

0

1

4

-3

16

"Факел"

2

0

0

2

0

2

6

-4

  

Теги:
Российский футбол
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