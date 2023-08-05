Гендиректор "Спартака" Малышев отметил много положительных моментов в игре команды

Красно-белые разгромили "Рубин" со счетом 4:1

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев считает, что в игре команды в матче 3-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского "Рубина" можно выделить много положительных моментов. Такое мнение он высказал журналистам.

Встреча завершилась победой "Спартака" со счетом 4:1.

"Очень рад победам, рад тому, как ребят сыграли, - сказал Малышев. - Мне кажется, что много [положительных моментов] можно выделить - гол [Хесуса] Медины, две голевые передачи [Александра] Соболева".

"Спартак" одержал третью победу в трех матчах РПЛ и занимает первое место в турнирной таблице. "Совершенно точно рано загадывать и комментировать таблицу, впереди еще очень много матчей, длинный сезон. Как я раньше говорил много раз, нужно смотреть от игры к игре", - отметил Малышев.

Генеральный директор "Спартака" рассказал, что не понял, за что был назначен штрафной удар в ворота команды, после которого "Рубин" забил гол. "Какие-то правила, я конечно, понимаю, но есть моменты, которые действительно требуют уточнения, потому что одни и те же моменты трактуются по-разному от матча к матчу. Хочется лучше понимать", - заключил Малышев.

В следующем туре красно-белые 11 августа на выезде сыграют с "Уралом" из Екатеринбурга.