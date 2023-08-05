В "Спартаке" допустили, что могут подписать контракт с футболистом Рябчуком

На данный момент молдавский защитник является игроком греческого "Олимпиакоса"

КАЗАНЬ, 5 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" ведет переговоры о переходе молдавского защитника греческого "Олимпиакоса" Олега Рябчука. Об этом журналистам заявил генеральный директор красно-белых Олег Малышев.

"Мы пока не объявляли, скажем так, есть шанс действительно по этой сделке, но на данный мы его не объявляем", - сказал Малышев.

"Планируется ли еще усиление? Посмотрим, я говорил, что нет задачи набрать какое-то еще число игроков, есть задача по возможности найти усиление. Если посмотреть на данный момент, мы в принципе уже имеем хорошую команду во всех линиях", - добавил он.

В июле греческий портал Sport24 сообщал, что красно-белые предлагали за Рябчука €3 млн. Позднее греческое издание Sportime отметило, что молдавский футболист вел переговоры со "Спартаком" в тайне от руководства "Олимпиакоса", за что был выведен из состава греческой команды. 28 июля руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил журналистам, что московский клуб не нарушал процедуры переговоров.

Рябчуку 25 лет, он является воспитанником португальского футбола, ранее защитник выступал за "Порту" и "Пасуш де Феррейра", в "Олимпиакос" он перешел в 2021 году. Всего за греческий клуб Рябчук провел 120 матчей, в которых забил 3 мяча и отдал 10 голевых передач, а также дважды стал чемпионом страны. В составе сборной Молдавии футболист провел 41 матч.