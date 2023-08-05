Хоккеист СКА Толчинский находится в хороших отношениях с бывшими партнерами по "Авангарду"

В субботу петербургский клуб уступил омичам со счетом 1:5 в матче предсезонного турнира

СОЧИ, 5 августа. /ТАСС/. Хоккеист СКА Сергей Толчинский находится в хороших отношениях с игроками "Авангарда", из которого он перешел в петербургский клуб. Об этом нападающий рассказал журналистам.

В субботу "Авангард" со счетом 5:1 обыграл петербургский СКА в матче предсезонного хоккейного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open" в Сочи. В составе "Авангарда" Толчинский стал обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

"Хотелось на подсознании сыграть лучше против своей бывшей команды. В какой-то момент старался больше, чем надо, - сказал Толчинский. - В раздевалку к "Авангарду" не заходил, но там один зал на всех, и сразу со всеми встретился, пообщался. Со всеми я в нормальных отношениях. Хорошие ребята, никаких проблем с этим нет".

Игрок рассказал о проходившем до турнира сборе в Новогорске и о требованиях тренерского штаба. "Надо, конечно, выигрывать каждую игру и турнир, но основная задача - это подготовка к сезону, - сказал Толчинский. - Такие поражения тоже важны, чтобы вывести из них какие-то уроки. В ЦСКА тоже было много бега, земли. Все равно понимаешь, что в сезоне это все окупится. Что касается тренеров, то все четко объясняется, очень много деталей, к которым нужно привыкнуть".

В следующем матче турнира СКА сыграет с "Сочи" 6 августа.